Elise Vanderelst, de révélation en ambition

La recordwoman de Belgique du 1.500 m retrouve le circuit international, ce samedi, en Diamond League, à Birmingham. Elle rêve d’une finale aux Mondiaux et d’un top 5 à l’Euro cet été.

Il y a des saisons qui marquent plus que d’autres et Elise Vanderelst n’oubliera pas de sitôt l’année 2021. Celle qui lui a permis de décrocher un titre européen en salle et de se hisser en demi-finale des Jeux olympiques, les deux fois sur 1.500 m. A seulement 23 ans.

« Sur le coup, j’avais été un peu déçue de mes Jeux, ne fût-ce que parce que j’aurais aimé battre mon record personnel », reconnaît-elle. « Mais avec le recul et au vu du climat anxiogène de ce séjour à Tokyo et de la fin de préparation compliquée à Mito, je me dis que pour une première expérience olympique, atteindre ce stade de l’épreuve, ce n’était finalement pas si mal. »