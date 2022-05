«La vie devant toi», jour 798:la bonne nouvelle

Vendredi, il s’est passé un truc incroyable. Oui, de temps en temps, il se passe encore des trucs incroyables – pas tous les jours heureusement – comme la fin du masque obligatoire dans les transports en commun.

Il y a 74 jours, le masque, on lui avait déjà dit au revoir. Ça avait fait toute une histoire. Il avait donné dans le chantage affectif, les cris, les sanglots, le mélodrame : « Nan, j’irai pas dans le tiroir ! Après tout ce qu’on a vécu ! » etc etc. On a bataillé ferme, négocié et refermé le tiroir sur une promesse : « Je ne t’oublie pas, je viendrai te chercher si je prends le train ou si je vais à l’hôpital. »

Mais là, c’est fini. Quasi fini. Et franchement, après 74 jours sans lui, cette grande nouvelle, on se demande si c’est vraiment une bonne nouvelle.