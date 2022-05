Guerre en Ukraine: la Russie responsable de la crise alimentaire selon l’Union européenne

« Les troupes russes bombardent les champs ukrainiens, empêchent les semailles, pillent les denrées alimentaires, bloquent les ports ukrainiens et augmentent les prix des denrées alimentaires et des engrais », a déclaré M. Borrell après une réunion avec les ministres européens du développement. L’Ukraine est traditionnellement un important fournisseur de blé et d’autres céréales sur le marché mondial.

D’après lui, il est clair que ce sont les pays à faible revenu, qui dépendent des importations de produits alimentaires et d’engrais, qui seront les premiers touchés. « Il y a trop peu de nourriture et il y en aura trop peu. Et lorsqu’il y a trop peu de nourriture, elle est beaucoup plus chère que ce que les gens peuvent se permettre », a-t-il déclaré.

Comme il faut dépenser plus d’argent pour la nourriture, moins d’argent est consacré à l’éducation et aux soins de santé. « Cela va aggraver la pauvreté et les inégalités », a déclaré M. Borrell.