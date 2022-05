Hausse des prix: les craintes du secteur de la construction

Notre projet de construction, de rénovation, tient-il encore la route ? Pareille question risque de tarauder l’esprit de nombreux visiteurs au salon Batibouw qui ouvre ses portes ce week-end. Alors que les pénuries de matériaux et les délais de livraison à rallonge compliquaient déjà nombre de projets, c’est désormais bel et bien la hausse des prix qui étrangle les professionnels comme les particuliers.

« Avant, on actait une ou deux hausses de quelques pourcents sur l’année. Désormais, c’est tous les mois ou presque et c’est à chaque fois un coup de fusil », résume un couvreur. « Comment justifier que les prix de fenêtres de toit puissent augmenter de 21 % en six mois ? C’est inexplicable, il y a des entreprises qui se sucrent et nous placent, nous, professionnels, devant des négociations très compliquées avec nos clients. »