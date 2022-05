Cuisine: «On prie pour que le four commandé soit bel et bien livré»

Cela fait 15 ans qu’il travaille dans la cuisine équipée et il n’a jamais connu de hausses pareilles. Gauthier Van Parys, à la tête de plusieurs enseignes Schmidt et administrateur de l’Upec (Union professionnelle des concepteurs de cuisines équipées), regrette non seulement l’ampleur des hausses mais aussi leur caractère imprévisible voire soudain dans un domaine où, comme partout ailleurs dans la construction, les projets se déploient sur une échelle de plusieurs mois.

« Avant, on signait avec une visibilité sur les prix. Désormais, on encaisse plusieurs hausses sur l’année, parfois tous les mois », assure-t-il. « Et tous les composants sont concernés : les meubles, les sanitaires ou l’électroménager… »