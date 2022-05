Toiture: «Le roofing en hausse de 57% depuis mars»

Toutes les six semaines, certains fabricants reviennent à la charge. « Et c’est à chaque fois une piqûre », commente Nancy Vander Putten, à la tête d’une entreprise de toiture et par ailleurs présidente de la fédération sectorielle. « C’est totalement inédit et catastrophique. »

Des exemples ? Le « roofing », cette membrane imperméable que l’on pose sur les toits plats, est dans certains modèles en hausse de 57 % depuis le mois de mars, celle-ci étant justifiée par la hausse du prix du pétrole et de ses dérivés depuis la guerre en Ukraine. Quant aux panneaux d’isolants de type « PIR », leurs prix augmentent désormais tous les mois : 12 % en mai et déjà 7 % complémentaires prévus en juin…