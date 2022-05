Guerre en Ukraine: de nouvelles enquêtes lancées sur les violations des droits de l’homme en Ukraine

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) renforce ses enquêtes sur les violations des droits de l’homme dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Des observateurs sont envoyés dans le pays pour interroger les témoins et les survivants, a déclaré vendredi le bureau de l’OSCE pour la démocratie et les droits de l’homme. Plus tôt, il y a eu des interviews de personnes qui ont fui vers les pays voisins à cause de la guerre en Ukraine.

Une conclusion qui s’annonce longue

L’OSCE se concentrera sur la population civile et les prisonniers de guerre. L’accent sera mis sur les attaques contre les civils, les meurtres, les enlèvements et la torture. Il faudra des mois avant qu’un rapport d’enquête soit prêt.