Le RFC Seraing enrôle l’entraîneur belge José Jeunechamps, passé par le Standard

José Jeunechamps est de retour au Pairay. Le RFC Seraing et l’ancien entraîneur du Standard sont parvenus à un accord en cette fin de semaine. Le Liégeois va prendre en main l’effectif sérésien pour les 2 prochaines saisons.

Si les premiers contacts entre toutes les parties remontent à une semaine, c’est ce jeudi qu’une entente est intervenue. José Jeunechamps était le choix nº1 de la direction sérésienne. Les dirigeants messins ont donc étudié cette option. Quelques jours plus tard, ils furent eux aussi convaincus que c’était le candidat idéal pour guider le RFC Seraing dans sa deuxième saison en D1A. Courtisé avec insistance par Lausanne, José Jeunechamps a pris le temps de la réflexion et a finalement arrêté sa décision. Ce sera Seraing et le maintien en ligne de mire.