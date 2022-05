Le gouvernement De Croo annonce son programme pour les semaines à venir

Sur la table du Premier ministre Alexander De Croo et des vice-Premiers ministres vendredi se trouvait une note générale présentant les différentes priorités d'ici l'été : le budget, les pensions, le pouvoir d'achat, la police et l'énergie nucléaire. Ils ont convenu d'entamer les discussions budgétaires avant les vacances, en tenant compte de l'"avertissement" de mardi sur la dette européenne. Lundi, la Commission présentera ses recommandations pays par pays. Les discussions reprendront ensuite à l'automne, avec pour objectif d'atterrir, comme d'habitude, en octobre.

Sur la réforme des retraites, le Premier ministre et ministre de tutelle Karine Lalieux ont proposé une note méthodologique. Dans une première phase, quatre mesures pourraient être adoptées d'ici l'été, même si certains partis sont réticents tant qu'il n'y a pas de garantie sur la viabilité financière de la réforme : le bonus de pension, la pension à temps partiel, les conditions de travail et la réduction des inégalités entre les sexes.

Lundi, le PS a surpris amis et ennemis avec treize propositions pour soutenir le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Ce point n'a pas été discuté vendredi. Le gouvernement attend le rapport du groupe d'experts "Pouvoir d'achat et compétitivité", qui a été créé en juin. Sur cette base, il "réfléchira" à des mesures supplémentaires pour contrer la hausse des prix.

Un autre dossier à finaliser avant les vacances est celui du "contrat de travail". Il prévoit la possibilité pour les employés qui le souhaitent de travailler une semaine de quatre jours afin de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Le gouvernement souhaite également permettre aux entreprises de mettre en place plus facilement des activités de commerce électronique et veut offrir une meilleure protection aux coursiers à vélo. Un certain nombre de ces mesures ne sont pas bien accueillies par les syndicats. Mardi, les partenaires sociaux ont annoncé qu'ils n'étaient pas parvenus à un accord sur le dossier, qui est maintenant revenu sur la table du gouvernement.