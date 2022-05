Erling Haaland offre pour 500.000 euros de montres de luxe aux joueurs et au staff du Borussia Dortmund avant son départ

En effet, selon le journal allemand Bild, le buteur norvégien a tenu à avoir une dernière attention envers les joueurs et le staff technique du Borussia Dortmund en leur offrant des montres Rolex, pour une valeur totale de… 500 000 euros. Un sacré cadeau de départ que le futur attaquant des Skyblues leur a remis en main propre lors de son dernier entraînement avec le BVB.

Alors qu’il a disputé son ultime match sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Haaland a décidé d’offrir un beau cadeau à ses coéquipiers et au staff des Jaune et Noir avant de partir vers de nouvelles aventures à Manchester City.

Ainsi, ses 33 coéquipiers et son staff ont reçu un modèle « Submariner » personnalisé et emballé dans un paquet contenant la photo et le numéro de maillot du joueur norvégien.