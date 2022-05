Reine Elisabeth: moment de grâce

Concerti Mme Anouchka Hack (Allemande, 26 ans)

Lorsqu’elle entre sur scène ce vendredi après-midi, Anouchka Hack a cet entrain naturel et ce grand sourire réjouissants. Un peu nerveuse peut-être au départ et parfois imprécise dans l’« Allegro moderato » de son Concerto n. 2 en ré majeur de Joseph Haydn, elle y déploie ensuite une gaîté et des nuances assez subtiles, qui guident vers un « Adagio » d’une belle douceur. Une musicienne pour qui on éprouve une vraie sympathie, qu’on prend plaisir à voir jouer. Même si on aurait aimé la voir se libérer plus encore lors de cette prestation.