«Toits qui volent», fortes pluies, orages... la météo maussade de ce vendredi en images

Aujourd’hui, sur notre territoire, la pluie est tombée, il a venté, grondé et tonné. Toutes les provinces y sont passées. De Tournai jusqu’à Verviers. Voici, en images, les conditions météo de la journée.

Comme nous vous l’indiquions plus tôt dans la journée, des pluies soutenues sont arrivées en provenance de la France, touchant d’abord les provinces du Hainaut et de Flandre-Occidentale. À quelques kilomètres de notre frontière, dans les Ardennes... françaises, le vent a donc aussi soufflé et des grêles sont même tombées !