Les vagues de chaleur, marques indéniables du changement climatique

La multiplication et l’intensification des vagues de chaleur sont une des conséquences les plus claires du changement climatique. Cela se marque aujourd’hui. Cela s’accentuera à l’avenir.

Avec l’élévation du niveau de la mer, la multiplication et l’aggravation des vagues de chaleur, est la conséquence du réchauffement climatique créditée du plus haut degré de probabilité tant à court qu’à long terme. Pour les climatologues, l’enclume de chaleur qui s’est abattue sur l’Inde et le dôme de chaleur qui emprisonne la péninsule ibérique et la France sont deux manifestations claires du changement climatique. Et elles préfigurent ce que nous devrions connaître dans les décennies à venir. Une nouvelle « normalité »…