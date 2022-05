La Belgique, éternelle mauvaise élève en statistiques

La Commission européenne mesure, dans un tableau de bord, l’efficacité de la Justice de chaque pays. Et la Belgique dans tout ça ? Non classée, faute de données disponibles…

Le tableau de bord de la Justice dans l’Union européenne, c’est l’instrument qui mesure la qualité, l’efficacité et l’indépendance des systèmes judiciaires des Vingt-Sept. Un outil qui permet à la fois de mesurer l’évolution (c’est le dixième du nom) de chaque pays, mais aussi de jouer les comparaisons. Principales conclusions de la version 2022 présentée par Didier Reynders, commissaire en charge de la Justice ? La perception de l’indépendance de la Justice s’est dégradée, en 2021, dans quatorze pays. Et des marges de progression subsistent pour l’accès des personnes porteuses de handicap au système judiciaire ainsi que la numérisation des procédures et documents.