Tour d’Italie: la grande désillusion pour Romain Bardet, contraint à l’abandon

Alors que le Tour d’Italie s’apprête à faire son entrée dans les Alpes, Romain Bardet a été contraint d’abandonner ce vendredi, une heure seulement après avoir quitté Sanremo. La mort dans l’âme, assurément. Car, depuis le début de la course, le Français avait affiché son excellente condition, ne se laissant jamais prendre au piège. On se disait même qu’il pouvait s’ériger comme le principal concurrent de Richard Carapaz à la victoire finale, voire plus si affinités… Or, le sport de haut niveau ne pardonne pas, que ce soit le moindre pépin de santé ou la moindre contre-performance. À 31 ans, et peut-être dans la forme de sa vie, l’Auvergnat en a fait les frais. Amèrement…