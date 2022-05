Une prestation décevante pour les Red Panthers face à l’Espagne

Pour leur retour en Pro League, à Anvers, les joueuses belges allaient, enfin, pouvoir évaluer, en conditions réelles, le travail effectué durant les derniers mois face à la 7e nation mondiale, également candidate à une médaille lors de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera conjointement en Espagne et aux Pays-Bas, en juillet prochain. Et dès l’entame des débats, les Panthers démontraient leurs bonnes intentions dans la rencontre en prenant l’initiative. Et dès la 5e minute, elles trouvaient déjà l’ouverture sur le premier penalty du match via Ambre Ballenghien. Le premier quart d’heure était assez bon avec un pressing haut qui portait ses fruits. La suite de la première période était un cran en dessous même si Charlotte Englebert, très remuante pour sa première au cœur de la ligne offensive, obtenait encore 2 belles opportunités de but.

Après la pause, la Belgique tentait de reprendre le contrôle des débats même si les Espagnoles se montraient plus concentrées et plus précises dans leurs conversions offensives. Et Elena Sotgiu devait intervenir avec autorité pour éviter l’égalisation. Les Red Panthers étaient à la peine dans ce 3e quart-temps et elles ne parvenaient pas à reprendre le dessus dans les échanges. Il y avait beaucoup trop de déchet technique et le jeu était beaucoup moins fluide. Et à la 41e minute, Charlotte Englebert s’offrait enfin une première occasion franche mais la gardienne adverse repoussait la tentative. Mais deux minutes plus tard, Laura Barrios offrait, finalement, une égalisation méritée aux visiteuses.