Le destin fou de Teddy Teuma, capitaine de l’Union: «Je passe de petit employé de boucherie à l’Europe»

La deuxième place assurée suite à la victoire à Anderlecht le week-end dernier, l’Union s’apprête à aborder son dernier match de la saison face à l’Antwerp de manière totalement décontractée. Tellement que les Saint-Gillois ont bénéficié de quatre jours de congé et ne se sont retrouvés à l’entraînement que ce vendredi. Mais ils auront toutefois à cœur de terminer cette campagne en beauté. D’autant qu’il y a encore des prix individuels à aller chercher. Car Anthony Moris peut remporter le classement des gardiens ayant réalisé le plus de clean-sheets. Et Deniz Undav peut assurer sa première place au classement des buteurs.

Cette dernière à domicile sera également l’occasion, pour les joueurs et le public, de faire la fête dans le stade après la rencontre. Des DJ’s étant notamment au programme. Et la fête se poursuivra le lendemain puisque, lundi prochain, une délégation de l’Union se rendra à la commune de Saint-Gilles pour y recevoir les honneurs.