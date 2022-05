Georges Gilkinet veut revoir le montant des amendes pour excès de vitesse

Georges Gilkinet, ministre fédéral de la mobilité souhaite durcir les amendes pour les automobilistes qui ont le pied trop lourd. Il annonce, dans les pages de SudIfno, qu’il veut revoir le calcul actuel du montant des amendes pour sanctionner de manière plus sévère les excès de vitesse supérieurs de 20km/h à la limitation.

« Les excès de vitesse supérieurs à 21 km/h représentent 12 % des infractions, dont 9 % pour la tranche 21-30 km/h. Plus on roule vite, plus le risque de provoquer un accident mortel augmente » justifie le ministre écologiste. « Actuellement, le système de sanction est linéaire. Or le risque d’accident est exponentiel plus la vitesse augmente. J’ai donc proposé à mes collègues de la Justice et de l’Intérieur un système de sanctions exponentielles ».