Conséquence de la guerre en Ukraine, l’Inde, grenier à blé, protège sa production

Deuxième producteur de blé au monde, l’Inde a abruptement interdit l’exportation du blé depuis le 14 mai. Reportage auprès des négociants et producteurs, dans un marché à grains de la capitale.

Par Vanessa Dougnac, correspondante à New Delhi

La tunique blanche et le regard fier, le négociant Lilu Ram Kaushik contemple les sacs de blé alignés devant le magasin no 52 qu’il occupe depuis vingt ans au cœur du grand marché à grains de Najafgarh Anaj, à la frontière poussiéreuse de Delhi. C’est la saison de la vente du blé, et les fermiers proposent ici leur production à des acheteurs privés lors d’enchères matinales, ou les écoulent auprès des opérateurs publics à un tarif fixe. Dans une chaleur accablante, les porteurs peinent sous le poids des sacs en jute. Mais, à l’ombre des allées, les conversations vont bon train sur la décision du gouvernement indien prise le 14 mai, avec effet immédiat, d’interdire l’exportation du blé.