Felice Mazzù veut être vite fixé sur son avenir à l’Union Saint-Gilloise

Felice Mazzù sera-t-il toujours sur le petit banc de l’Union la saison prochaine ? La réponse ne devrait pas tarder à tomber. C’est en tout cas le souhait du coach saint-gillois, lié à l’USG par un contrat à durée indéterminée. « J’aimerais que tout soit réglé le plus vite possible avec le club pour ensuite partir en vacances car j’en ai besoin », a-t-il expliqué ce vendredi. « Je veux pouvoir profiter et ne plus penser au foot. Je n’ai pas envie, mais alors vraiment pas, que les discussions durent jusqu’à la reprise des entraînements (NDLR : prévue le 20 juin). J’ai besoin de me libérer l’esprit et mon staff aussi. On a besoin de fraîcheur mentale pour commencer un nouveau projet, une nouvelle saison. »