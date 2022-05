SC Charleroi: le premier bulletin du professeur Still

Il y a un peu plus d’un an, Edward Still était officiellement nommé entraîneur du Sporting de Charleroi. Après avoir (re)lancé les carrières au sein de l’élite de Felice Mazzù et Karim Belhocine, Mehdi Bayat tentait un nouveau pari après avoir eu « un coup de foudre professionnel pour Edward Still à l’image de celui ressenti avec Roberto Martinez ». Quelques mois après l’avoir suivi en Chine, le Brabançon quittait donc Ivan Leko pour se lancer dans une nouvelle vie. « Ce qui compte, encore plus aujourd’hui, c’est que les supporters soient fiers et s’identifient à ce qu’on fait sur le terrain. Il faut qu’à la fin du premier match, les fans aient envie de venir voir le suivant. Quand on aura créé cette énergie positive, on sera sur la bonne voie. Je sais que les attentes sont importantes, mais je ne serais pas ici s’il n’y en avait pas », expliquait Edward Still lors de sa présentation, fin mai 2021. Au terme de la première saison, cela n’a pas toujours été le cas, mais les derniers matches ont permis de recréer une connexion entre le club et son public.