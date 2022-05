Mavis et Levon à la maison

Mavis Staples ignorait qu’en enregistrant ce disque à l’été 2011 dans les studios de Levon Helm à Woodstock, ce serait le dernier avant la mort du batteur du Band le 19 avril 2012, à l’âge de 71 ans. Enregistré dans les conditions du live, avec un petit public et des cuivres, ce disque est une ode à la joie de vivre et de chanter aussi bien le blues que le gospel, le rock et la soul. Des titres de Nina Simone, The Impressions, Bob Dylan et des Rolling Stones servent de menu à cette rencontre amicale de deux artistes qui s’adoraient et se respectaient. « You Got To Move » prend un autre sens ici tout comme « This May Be The Last Time » and « Farther Along ». Amy, la fille de Levon, chante dans les chœurs et a même décidé d’accompagner cette année Mavis sans sa tournée européenne qui passera par l’AB ce 7 juin.

ANTI-PIAS