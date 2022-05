GP D’Espagne: Carlos Sainz et Ferrari veulent retrouver le fil

Le Madrilène espère pouvoir profiter du GP d’Espagne pour retrouver constance et performance. La Ferrari devrait l’y aider. À moins que Mercedes ne leur vole la vedette ?

Les deux Ferrari en pointe dans la première séance, puis les deux mêmes séparées par d’inattendues Mercedes dans la deuxième, avec un Max Verstappen légèrement en retrait les deux fois : on sait le détachement qu’il faut adopter devant les résultats des essais libres du vendredi. Mais ceux du Grand Prix d’Espagne (départ ce dimanche à 15 heures), qui se sont déroulés vendredi sur le circuit de Montmelo -théâtre des premiers essais d’avant-saison- « parlent » peut-être un peu plus que les autres. Surtout quand on sait que les deux constructeurs précités y ont apporté des évolutions techniques importantes.