Miss Charles et son premier album

Until We Meet Again

Après « The Voice » et son EP Falling While Rising, la chanteuse brabançonne publie son premier album. « J’ai commencé la composition des nouveaux titres en septembre 2021 », dit-elle. « C’est allé bien plus vite que prévu. J’avais besoin de raconter ce que j’ai traversé sur un plan professionnel et humain. Je mesure le chemin parcouru depuis mon premier single. J’ai 21 ans, j’ai acheté une maison, je suis plus autonome… J’ai l’impression d’être devenue adulte plus rapidement que la plupart de mes ami(e)s. Mon rapport au monde a évolué. Le fil rouge de l’album tourne autour de cette notion de changement. »

Charles, du coup, propose un disque pop très mature, aux sonorités modernes et collaborations variées (de Delta à Puggy en passant par L’Ensemble Musiques Nouvelles). La confirmation d’un talent réel !