Tennis amateur: une révolution pour les classements

Alors que les interclubs battent leur plein, les nouveaux classements des joueurs et joueuses AFT vont être officiels à partir de ce mercredi 25 mai. C’est la première fois que cette réforme, décidée il y a plus d’un an, va être appliquée.

Pour rappel, l’Association Francophone de Tennis, calcule désormais le classement de simple des joueurs à l’issue de chaque saison (tous les 6 mois) sur base des résultats obtenus lors des 12 derniers mois. Les résultats obtenus en compétitions sont donc pris en compte deux fois.