Vivre au présent pour espérer en l’avenir

Depuis le petit chemin serpentant dans la Grande Cour, à travers les bouquets d’arbustes, on avait aperçu une piscine au bleu attirant. Au mois de mai en Normandie, on n’envisageait pas vraiment d’y piquer une tête mais, au moins, cela faisait rêver. Quelques heures plus tard, après avoir partagé avec David Hockney l’histoire d’une vie et de ses multiples passions, nous traversions la propriété en sa compagnie pour rejoindre le coin de jardin choisi pour les photographies. Soudain, l’étendue bleue était là, sous nos yeux. Et devant notre stupéfaction, notre hôte souriait : « Il y avait une vilaine dalle ici. Alors j’ai peint une piscine. » Une piscine avec ses vaguelettes figurées par des traits en différents tons de bleu. Comme celle de A Bigger Splash, une de ses toiles les plus célèbres.