David Goffin avant Roland-Garros: «J’ai évité les gros morceaux, on va essayer d’en profiter»

David Goffin et Rafael Nadal se sont à nouveau croisés, mais cette fois entre les salles d’interview de Roland-Garros, ce vendredi. Pour le Liégeois (48e mondial), son dernier duel à Madrid contre le Majorquin (4 balles de match, pour rappel) constitue la référence sur laquelle il doit bâtir le reste de sa saison, et surtout tourner la page de deux années de galères, entre blessures et questionnements, qui l’ont vu douter de tout, et certainement de ses capacités en Grand Chelem, avec ce terrible bilan de 5 éliminations au premier tour et un forfait. Ça va faire trois ans (!) que David Goffin n’a plus gagné un match dans ce tournoi de Roland-Garros où il s’était révélé, voici 10 ans, avec sa gueule d’ange, face à son dieu, Roger Federer…