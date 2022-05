Guerre en Ukraine: après la chute de Marioupol, la Russie mène d’importantes offensives dans le Donbass

La Russie « ne cesse de mener des opérations offensives dans la zone opérationnelle orientale afin d’établir un contrôle total du territoire des régions de Donetsk et de Lougansk et de maintenir le corridor terrestre avec la Crimée temporairement occupée », a indiqué l’état-major des forces ukrainiennes ce samedi.

Après la chute de Marioupol vendredi, avec la reddition de la dernière poche de résistance ukrainienne dans l’aciérie Azovstal, la Russie concentre à présent ses efforts militaires dans l’est et le sud du pays, tandis qu’elle a échoué à prendre Kiev et Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne (nord-est).

Dans le bassin houiller du Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes pro russes, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a assuré que la conquête de la région de Lougansk était « presque achevée ».

Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motouzianyk, a avancé que la situation « montrait des signes d’aggravation », et que « les forces d’occupation russe mènent un feu intense sur toute la ligne de front ».

« Pendant que nous résistons, nos troupes reçoivent des armes étrangères, se réarment, se regroupent, et je pense qu’en juin nous verrons la contre-attaque », a toutefois assuré dans la nuit de vendredi à samedi le gouverneur local Serguiï Gaïdaï.

Frappes meurtrières

Des frappes russes avaient fait 12 morts et 40 blessés jeudi à Severodonetsk, dans la région de Lougansk, selon M. Gaïdaï, une attaque qualifiée par M. Zelensky de « brutale et absolument inutile », tandis que les habitants terrorisés et recroquevillés dans les sous-sols décrivaient un interminable calvaire.

Severodonetsk et Lyssytchansk, séparées par une rivière, constituent la dernière poche de résistance ukrainienne dans la région.