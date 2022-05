Des maillots particuliers pour les Red Lions face à l’Espagne

Alors que les joueurs belges venaient de remonter sur le terrain pour entamer le 3e quart-temps de leur rencontre de Pro League face à l’Espagne, les 2.000 spectateurs présents dans les tribunes à Anvers se sont demandés ce qui pouvait bien se passer en découvrant, avec un sourire en coin, le nom des joueurs inscrit sur leur maillot : Bono, Dehmon, Vnasach ou De Krelpe. Il s’agissait, en fait, d’une grande campagne de sensibilisation orchestrée, dans le plus grand secret, par la Fédération belge de hockey (ARBH) et son sponsor Carlsberg (Belgique) destinée à encourager à la consommation responsable de boissons alcoolisées. Comme si la personne en charge de l’impression des maillots était en état d’ébriété au moment de réaliser le flocage.

« La troisième mi-temps est une pratique importante dans le hockey depuis toujours », explique Vincent Goffin, le responsable du sponsoring à l’ARBH. « Nous en sommes fiers car elle contribue à une cohésion sociale forte dans notre communauté. En revanche, nous voulons absolument combattre les dérives de plus en plus marquées d’une consommation abusive d’alcool. Le but n’est en aucun cas de bannir la troisième mi-temps et la fête, ni d’interdire la consommation d’alcool ! Cette collaboration nous permet d’inciter notre communauté à une consommation plus responsable et modérée. »