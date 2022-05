Endurance: Peugeot attend l’été pour griffer

Peugeot va à nouveau relever le défi du Mans. À partir de 2023. L’Hypercar 9X8 fera ses grands débuts en juillet, à Monza. Avec six pilotes emballés par cette nouvelle aventure à la fois sportive, technique et humaine.

Ces propos, Loïc Duval les a tenus vendredi à Portimao, où l’Hypercar Peugeot 9X8 a été officiellement présentée, onze mois après avoir été annoncée, puis dévoilée par bribes et morceaux jusqu’à ce moment où, en présence notamment de Linda Jackson, présidente de Peugeot, Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport, et Olivier Jansonnie, directeur technique du projet WEC, la nouvelle Lionne s’est ébrouée pour effectuer quelques tours de piste. Une voiture dont la principale caractéristique, en plus d’afficher un look agressif, est de ne pas disposer d’un aileron arrière conventionnel, ce qui ajoute à son originalité et a désormais été validé.

Victorieux au Mans en 2013, et pilote Audi pendant quatre saisons à l’époque où le géant allemand régnait en maître sur l’Endurance, le Français Loïc Duval (39 ans) ne s’en cache pas : « Plus encore que l’aventure sportive qui se dessine, c’est l’aventure humaine qui me plaît dans ce défi que l’on m’a proposé de relever avec Peugeot. Participer à la création d’une nouvelle voiture et aussi de toute une équipe dédiée à ce projet est quelque chose de passionnant »

« Illusoire d’être au Mans en 2022 »

Une mise en bouche avant les véritables débuts qui, comme annoncé depuis plusieurs semaines et à l’inverse de ce qui avait été un moment espéré, se feront le 10 juillet, dans le cadre des 6 Heures de Monza, quatrième manche du championnat du monde d’Endurance (WEC), et non pas aux 24 Heures du Mans (11-12 juin), le défi ultime que la marque au lion relèvera à partir de 2023. « Il faut se souvenir que quand nous avons lancé ce projet, le championnat se déclinait à cheval sur deux années calendaires, avec un début à l’automne, et un épilogue au Mans, l’année suivante », a détaillé Jean-Marc Finot. « Le covid a balayé cette déclinaison originale pour refaire place à un rythme plus conventionnel, entre mars et novembre. Dans ce contexte, nous aurions dû être prêts en avril pour au moins disputer les 6 Heures de Spa avant de nous rendre dans la Sarthe, ce qui était illusoire. »

Rossiter à la place de Magnussen

Cela n’a pas empêché l’équipe de bosser : 10.000 km d’essais à ce jour répartis en 25 journées environ. À bosser et à se constituer, à l’image des deux trios de pilotes dont le sixième larron a également été révélé vendredi : il s’agit de James Rossiter, le pilote de réserve promu suite au retour en F1 de Kevin Magnussen. L’Anglais a rejoint les Français Loïc Duval et Jean-Eric Vergne, l’Écossais Paul di Resta, le Danois Mikkel Jensen, et l’Américain Gustavo Menezes.