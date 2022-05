Guerre en Ukraine: ancien prorusse, le maire d’Odessa fustige Poutine car il «a tout détruit»

Les Russes sont actuellement sur notre terre et ils bombardent nos villes, tuant nos gens et nos soldats », constate le maire de la ville ukrainienne d’Odessa, Guennadi Troukhanov lors d’un entretien à l’AFP. Pour lui, un point de non-retour a été franchi : il ne peut plus être question d’une quelconque amitié russo-ukrainienne. Il fustige les raids aériens, le blocus de la mer Noire et les millions de tonnes de céréales coincées dans les ports, dont Odessa. « Poutine a tout détruit », fulmine-t-il.

Avant la guerre, cet homme de 57 ans s’est forgé une carrière dans le monde tumultueux de la politique ukrainienne en tant que membre du parti de l’ancien président prorusse Viktor Ianoukovitch, renversé par un mouvement populaire pro-occidental en 2014. Malgré les troubles et la montée de l’opposition à la Russie, Guennadi Troukhanov a continué sa percée en devenant maire d’Odessa, quelques mois après des heurts particulièrement meurtriers et tragiques entre prorusses et pro-Kiev dans cette ville.