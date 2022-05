Novak Djokovic prévient la concurrence avant Roland-Garros: «Je pense pouvoir gagner à nouveau»

Après un début de saison très compliqué, marqué notamment par une longue période loin des courts en raison de sa situation vaccinale, suivie de résultats compliqués pour sa reprise, Novak Djokovic semble retrouver ses sensations au meilleur moment. À l’aube de l’édition 2022 de Roland-Garros, dont il est le tenant du titre, le Serbe a affiché ses ambitions. « Je crois dans mes capacités à aller loin et à me battre pour l’un des plus prestigieux trophées du tennis. Et encore plus en tant que tenant du titre, je pense pouvoir le refaire », a-t-il avoué dans des propos relayés par la RTBF. « Mais il y a beaucoup de joueurs qui veulent mettre la main sur ce trophée, j’en suis absolument conscient. »

Et Djokovic compte bien s’appuyer sur son expérience pour tenter d’aller chercher son 21e titre du Grand Chelem et égaler Rafael Nadal : « L’expérience acquise sur le circuit depuis toutes ces années aide à gérer son énergie match après match, à trouver la bonne intensité et à atteindre son meilleur niveau au bon moment. Gagner un tournoi du Grand Chelem est un rêve pour beaucoup de joueurs et c’est pour ça qu’il ne faut sous-estimer personne. Mais avec tout le respect que je dois aux joueurs, au tennis et au tournoi, je crois en mes chances parce que je l’ai déjà fait et je sais ce que cela demande. »