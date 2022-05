Lewis Hamilton ravi des progrès de la Mercedes avant le GP d’Espagne: «Nous commençons à exploiter le potentiel de la voiture»

« Je suis super content des progrès et j’adresse un immense merci à l’équipe à l’usine pour tout le travail acharné, qui refusé d’abandonner et à continuer de pousser. Nous ne sommes pas encore les plus rapides mais je pense que nous sommes en bonne voie. C’est la première fois que nous remontons la ligne droite sans rebondir ; nous en avons encore, mais c’est beaucoup mieux », a déclaré le pilote Britannique dans des propos relayés par Eurosport.

« Nous commençons à exploiter le potentiel de la voiture. Elle reste difficile mais beaucoup plus agréable à conduire qu’elle ne l’était auparavant. Nous avons apporté quelques améliorations et nous devons maintenant les peaufiner. Nous avons beaucoup de données à passer en revue et je pense que nous pouvons placer la voiture dans une position encore meilleure samedi pour, espérons-le, arriver sur les talons des gars devant. La dégradation va être la clé ici, avec ces pneus, on ne peut pas attaquer, attaquer, attaquer. Ils nécessitent beaucoup de gestion à ces températures. »