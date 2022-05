Guerre en Ukraine: l’exigence du président Erdogan pour accepter la Suède dans l’Otan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s’oppose à l’entrée de la Suède dans l’Otan, l’a appelée samedi à « mettre un terme à son soutien politique et financier et aux livraisons d’armes aux organisations terroristes ».

Dans un communiqué publié juste après cet appel, M. Erdogan indique « attendre de la Suède qu’elle prenne des mesures concrètes et sérieuses, montrant qu’elle partage les inquiétudes de la Turquie à l’égard de l’organisation terroriste du PKK (le parti des Travailleurs du Kurdistan) et de ses extensions en Syrie et en Irak ».

Il demande également à Stockholm de « lever ses restrictions » sur les exportations d’armes vers Ankara depuis octobre 2019, à la suite des opérations militaires conduites par la Turquie dans le nord de la Syrie et de l’Irak contre des positions du PKK et de ses alliés kurdes des YPG, soutenus par les Etats-Unis contre l’Etat islamique.

Cet appel téléphonique entre les deux dirigeants n’était pas attendu.

Le président turc doit également s’entretenir avec son homologue finlandais.

La Turquie a ouvert une crise au sein de l’Otan, dont elle est membre, en s’opposant à l’extension de l’organisation aux deux pays nordiques : elles les accuse d’héberger et soutenir les membres du PKK, classé comme organisation terroriste par Ankara mais aussi Washington et l’Union européenne.

Stockholm et Helsinki ont officiellement déposé lundi leur demande d’adhésion à l’Alliance à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.