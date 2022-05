Tour d’Italie: Simon Yates s’adjuge la 14e étape, Richard Carapaz prend le maillot rose (vidéo)

La 14e étape du Tour d’Italie cycliste est revenue samedi au Britannique Simon Yates. Le coureur de la formation Team Bikexchange – Jayco s’est imposé en solitaire avec 15 secondes d’avance sur l’Australien Jay Hindley (BORA-hansgrohe) et l’Equatorien Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) à l’issue d’un parcours en montages russes de 147 km tracé entre Santena et Turin, marqué par cinq ascensions de 3e et 2e catégories.

Richard Carapaz, vainqueur du Giro en 2019, prend le maillot rose à L’Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) qui était leader du classement général depuis l’arrivée de la 4e étape sur les pentes de l’Etna.