La Liga espagnole scandalisée par les sommes déboursées par le PSG pour Mbappé: «Une insulte au football»

La nouvelle n’est pas encore officielle, mais c’est tout comme : Kylian Mbappé va prolonger au Pari Saint-Germain pour trois saisons supplémentaires et tourne ainsi le dos au Real Madrid. Si la nouvelle fait la joie des supporters parisiens, c’est la soupe à la grimace du côté madrilène et même espagnol. Le président de la Liga, Javier Tebas, s’est exprimé sur les réseaux sociaux et dénonce les méthodes du PSG.

« Ce que le PSG va faire en renouvelant Mbappé avec d’énormes sommes d’argent (qui sait d’où et comment il les paie) après avoir fait des pertes de 700M€ dans les dernières saisons et avoir plus de 600M€ de masse salariale, est une INSULTE au football », a lancé Tebas. « Al-Khelafi est aussi dangereux que la Super League. »