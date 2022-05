Kylian Mbappé prolonge au PSG: les réactions énigmatiques des joueurs du Real Madrid

Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, l’aventure devrait se poursuivre pour trois saisons de plus. L’accord est là, il ne reste plus qu’à officialiser cette décision, ce qui est attendu pour ce samedi encore. Un sacré revers pour le Real Madrid qui rêve depuis deux ans d’attirer l’attaquant français. Pas de nouvelle star pour le club madrilène, qui peut se rassurer d’avoir d’autres atouts offensifs prêts à tout donner pour le club.

Plusieurs joueurs du Real ont d’ailleurs partagé leur amour pour le club alors que de nombreuses sources affirmaient le choix de Mbappé pour le PSG. Faut-il y voir des réactions à la situation ? Le timing est en tout cas parfait pour laisser entendre que c’est le cas !