La réaction attendue des Red Panthers, victorieuses 3-0 de l’Espagne (vidéos)

Les Belges ont parfaitement corrigé le tir lors de leur seconde rencontre de Pro League du week-end. Une prestation plus solide, plus réaliste et surtout plus aboutie que celle proposée, vendredi soir.

Après une prestation décevante lors du premier duel face à l’Espagne, les joueuses belges avaient à cœur de corriger le tir pour leur second rendez-vous du week-end. Sans Alix Gerniers et France De Mot laissées au repos, Stephanie Vanden Borre (toujours en revalidation après son entorse au genou) mais avec Astrid Bonami (Orée), qui honorait sa première sélection internationale, les Panthers étaient bien conscientes qu’elles devraient joueur beaucoup plus vite mais aussi se montrer plus agressives et pus tranchantes dans les duels pour avoir une chance de bousculer la 7e nation mondiale.

Mais les premières minutes de la partie étaient, comme la veille, un peu molles avec un press très haut de leurs adversaires. Toutefois, c’était bien Judith Vandermeiren qui s’offrait la première opportunité de la rencontre. Une occasion qui décoinçait les Belges qui se montraient bien plus agressives et qui dominaient enfin les Espagnoles. En fin de premier quart d’heure, un sleep d’Ambre Ballenghien passait de peu à côté de la cage. A la 20e minutes, Justine Rasir s’offrait un effort individuel sur son flanc gauche et Delphine Marien déviait la balle au fond des filets. Une ouverture du score méritée pour les protégées de Raoul Ehren, bien en jambes, dans cette partie. Un peu plus tard, Tiphaine Duquesne devait sauver les meubles en repoussant une balle à même la ligne avant qu’Ambre Ballenghien ne double l’avance des siens sur stroke (27e).

Des Belges plus solides physiquement

Après la pause, les Red Panthers poursuivaient avec application et obtenaient de belles possibilités puisque leurs adversaires tentaient de revenir au score et offraient donc de sérieux espaces pour développer des contre-attaques. Elles étaient surtout plus solides physiquement contrairement à la rencontre de la veille. Les Espagnoles connaissaient un sérieux coup de bambou et ne parvenaient pas à retrouver leur hockey. Dans le dernier quart, les Panthères ne relâchaient pas leur emprise sur la rencontre même si leurs adversaires obtenaient plusieurs p.c. (5 au total du match) et Elena Sotgiu devait réaliser une parade incroyable. A la 56e minute, Abi Raye ponctuait la prestation convaincante du jour avec un 3e but. Cette trosième victoire belge en Pro League (après les 2 face à l’Allemagne, en octobre dernier) fera du bien au moral après une bonne prestation globale. Il faudra maintenant confirmer face à la Chine, les 7 et 8 juin prochain, et poursuivre le développement et la montée en puissance vers la Coupe du monde (2 au 17 juillet).