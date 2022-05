Endurance: «La Peugeot 9X8 promet de marquer son époque; et si en plus elle gagne…»

Loïc Duval fêtera son 40e anniversaire le dimanche (12 juin) des prochaines 24 Heures du Mans. Mais n’y sera pas : il sera à Bakou pour y commenter le GP d’Azerbaïdjan au micro de Canal+. Et puis de toute façon, il sait depuis plusieurs semaines déjà que la nouvelle Hypercar Peugeot 9X8 dont il est un des pilotes, ne fera ses débuts qu’un mois plus tard, à l’occasion des 6 Heures de Monza (10 juillet). Le Mans, ce sera pour ses 41 ans… « Il est clair que quand on connaît cette course, c’est frustrant de ne pas y être. Mais y participer pour figurer n’a pas beaucoup de sens. Je ne connais pas un constructeur qui aurait pu le faire dans le même espace-temps que celui qui a été le nôtre depuis le lancement de ce projet », nous a confié le Chartrain en marge de la présentation officielle de la Peugeot 9X8 qui s’est déroulée vendredi à Portimao, au Portugal.