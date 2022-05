L’Olympique Lyonnais, avec Cayman, terrasse le Barça et remporte sa 8e Ligue des champions féminine (vidéo)

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais s’est adjugé la Ligue des champions féminine en venant à bout du FC Barcelone, tenant du titre, sur le score de 1-3. Les buts d’Henry (6e), Hegerberg (22e) et Macario (35e) ont éclipsé la trop courte réponse de Putellas pour le Barça (41e) et assuré aux Lyonnaises leur 8e titre dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Dans un ’remake’ de la finale de l’édition 2019 remportée 4-1, l’Olympique Lyonnais a réédité sa performance en terrassant le FC Barcelone. Amandine Henry a rapidement fait sauter le verrou d’une frappe lumineuse à 30 mètres des buts adverses qui a terminé sa course en pleine lucarne (0-1, 6e). La star norvégienne Ada Hegerberg a doublé la mise de la tête, à la suite d’un centre millimétré venu du flanc gauche de Salma Bacha qui avait parfaitement combiné avec sa coéquipière Melvine Malard (0-2, 23e).