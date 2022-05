Et Kylian Mbappé resta à Paris

Le suspense avait assez duré : Nasser Al-Khelaïfi n’a pas attendu le coup de sifflet final de PSG-Metz, match de baisser de rideau de la saison en Ligue 1, pour annoncer « la bonne nouvelle » et, carrément, remercier « le monde entier. » À ses côtés, l’objet de son bonheur, Kylian Mbappé. Vu de France, un moment historique que cette résistance, trois fois plutôt qu’une (2017, 2019 et 2022) au prestige du Real Madrid. Une occasion en or de créer, enfin, une identité entre la ville et le club, une unité inexpugnable. « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville », a enchaîné Mbappé, dont on ne sait s’il prenait le micro de son président ou les clefs du club au moment de son intervention. « J’ai toujours dit que Paris, c’était ma maison. Et j’espère que je vais continuer encore longtemps à faire ce que j’aime le plus, jouer au football et gagner encore des trophées. »