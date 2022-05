Hervé Koffi presque infranchissable: les bulletins des Zèbres à La Gantoise

7,5 Koffi : a livré quarante premières de feu. Il stoppe du pied le penalty de Tissoudali (23e). Avant cela, il avait repoussé les tentatives de Samoise (2e) et de Tissoudali (10e). Il détourne encore joliment la frappe enroulée d’Odjidja (40e) avant d’être surpris sur le centre qui amène le but égalisateur. Sauvé par sa transversale sur la frappe de Kums (50e), il est encore attentif sur les frappes de Hanche-Olsen (60e) et d’Odjidja (63e).

5,5 Knezevic : un peu moins impérial en cette toute fin de saison, il se laisse brûler la politesse par Nurio sur la première occasion gantoise. Pourtant offensif, il a également mal terminé l’une ou l’autre chevauchée vers l’avant.

6 Andreou : pas toujours intransigeant dans ses interventions, même s’il a livré un match sérieux et concentré.