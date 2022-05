Les Red Lions montent en puissance et infligent un 5-1 à l’Espagne (vidéos)

Les Red Lions ont remporté 5-1 (mi-temps: 3-0) leur 2e duel de Hockey Pro League du week-end face à l’Espagne (FIH-9), samedi à la Wilrijkseplein d’Anvers. Tom Boon, auteur d’un triplé, a été le grand artisan de ce succès des N.2 mondiaux. En reprise de la compétition vendredi, les champions olympiques et du monde avaient partagé l’enjeu 3-3, empochant par la suite le point de bonus aux shoot-outs (3-2). Avec 15 points en 8 matchs, ils remontent à la 5e place du classement, juste derrière les Pays-Bas.

Avec le même noyau que vendredi, à la différence près que Loic Van Doren remplaçait Vincent Vanasch dans le but, la domination belge s’est rapidement transformée en but via un centre de William Ghislain repris par Tom Boon (7e). Sur le 2e pc belge, Nelson Onana gérait très bien un rebond concédé par le gardien des Red Sticks pour doubler cette avance d’un tir de revers et inscrire son premier but international (15e).