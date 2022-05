L1: Marseille se qualifie pour la Ligue des champions, Monaco et Philippe Clement en tours préliminaires

Marseille s’est qualifié samedi pour la Ligue des champions et Monaco, Rennes et Nice ont aussi validé un billet européen à l’issue de la dernière journée d’une Ligue 1 qui perd Bordeaux et Metz et voit Saint-Etienne arracher un sursis.

Tombé la semaine dernière de leur 2e place directement qualificative pour la phase de groupes, Marseille (2e, 71 points) n’a laissé aucune chance à Strasbourg (6e, 63 pts), battu 4-0 dans un stade Vélodrome bouillant.