Stéphane Kerecki: des compositions envoûtantes

Out of the silence

A 51 ans, le contrebassiste français Stéphane Kerecki est en pleine maturité. Il le montre remarquablement avec cet album composé de dix de ses propres compositions, belles, envoûtantes, lyriques sans jamais être mielleuses. Il est aussi en pleine reconnaissance de ses pairs. Il suffit de voir le casting international de cet album : l’Américain Ralph Alessi à la trompette, le Norvégien Tore Brunborg au saxophone ténor, l’Américain Marc Copland au piano et le Français Fabrice Moreau à la batterie. Comme je ne saurais mieux dire, je reprends les phrases du contrebassiste Michel Benita dans le livret qui accompagne le disque. « Pour sortir du silence, Stéphane Kerecki met en scène un groupe de musiciens au sommet de leur art d’improvisateurs, dans un format qui s’inscrit dans la grande tradition des quintets à deux solistes. Tore Brunborg et Ralph Alessi fusionnent en une front line aérienne et mouvante, toujours à l’écoute respectueuse du trio Copland, Moreau et Kerecki, soudé en une connivence inspirée. On est ici dans une musique organique, dont l’éthique exigeante appelle chacun à se fondre en un son collectif et où les talents individuels, s’ils savent parfois se distinguer, brillent surtout par leur aptitude à jouer ensemble. Sortir du silence, oui, mais aussi, pour paraphraser Miles Davis et sa parfaite définition de la musique, savoir l’encadrer. » Un album dont l’aura est toute de sérénité.