Reine Elisabeth: contrastes et belle surprise

Concerti Mr Simon Tetzlaff (Allemand, 24 ans)

Après une semaine intense, il est déjà l’heure de la dernière soirée de demi-finale, avant l’annonce des douze finalistes vers minuit trente. Pour ouvrir le bal, l’Allemand Simon Tetzlaff, qui a offert un Concerto n. 1 en ut majeur de Joseph Haydn contrasté. Si l’attaque de son « Moderato » est décidée, le langage est ensuite un peu précipité, pas toujours précis et la cadence pas tout à fait inspirée. La communion avec l’orchestre et les nuances sont par contre plus présentes dans l’« Adagio », où il développe un côté dramatique intéressant, se montrant assez délicat. Avant un « Allegro molto » souriant et engagé mais téméraire.