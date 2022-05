Jansons: un immense chef

Petit à petit, la Radio bavaroise édite les derniers témoignages non encore disponible de cet immense chef que fut Mariss Jansons. Le revoici dans un Chostakovitch savoureux : étincelant en compagnie d’Yefim Bronfman et de l’incroyable trompette solo de l’orchestre Hannes Läubin, dans un décapant 1er concerto, vif, allègre et persifleur dans une 9e symphonie qu’on a rarement entendue aussi ironique.

BR Klassik