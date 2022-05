Gens, Piau: huit premières mondiales

Rivales ? Si peu en fait mais tellement bien dans leurs interprétations… On nage dans l’opéra français du XVIIIe siècle, de Grétry à Gluck en passant par Sacchini, Monsigny, Dalayrac sans parler de Gluck et Cherubini. En tout 11 morceaux mais dont 8 sont des premières mondiales : 4 airs solo pour chacune et 3 duos de J.C.Bach, Cherubini et Dalayrac. Le tout soutenu par ces fins connaisseurs de cette époque que sont Julien Chauvin et son Concert de la Loge.

Alpha