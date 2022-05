Un 4e cas de la variole du singe en Belgique, l’OMS s’attend à davantage de cas encore

Une quatrième personne a été diagnostiquée positive au virus de la variole du singe en Belgique, a indiqué la virologue Marc Van Ranst sur Twitter samedi. Il s’agit d’un homme provenant de la province de Liège. D’après Marc Van Ranst, la 4e contamination constatée en Belgique, comme les trois autres, a un lien avec le festival gay international Darklands, qui a eu lieu à Anvers au début du mois.

«Il est important que toutes les personnes qui étaient présentes au festival Darklands restent vigilantes à l’égard de tout symptôme», met-il en garde. «En cas de lésions de la variole, un échantillon peut être prélevé dans un service d’urgence, et il convient d’éviter tout contact étroit avec d’autres personnes.» L’ampleur de l’épidémie devient «de plus en plus claire», a estimé le virologue, toujours sur Twitter. «C’est du jamais vu auparavant avec les virus de la variole du singe.»