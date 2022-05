Risques, contagion, traitement… tout ce qu’il faut savoir sur la variole du singe

Alors que la variole du singe se répand en occident, zoom en six questions sur cette maladie.

Comment la variole du singe a-t-elle migré vers les pays occidentaux ?

Le premier cas identifié le 7 mai en Angleterre a été importé depuis le Nigeria où le patient avait voyagé. Ensuite, ce lien avec un voyage en Afrique n’a plus été établi pour les patients enregistrés en Angleterre (20 cas confirmés à ce jour), au Portugal (8 cas confirmés, 20 cas suspects), en Espagne (8 cas suspects), en Suède (1), en Belgique (3) ou encore aux Etats-Unis et au Canada. « Le seul point commun qui relie ces personnes est qu’il s’agit d’hommes jeunes qui ont eu récemment des relations sexuelles avec d’autres hommes », explique l’infectiologue Yves Van Laethem. « Mais on n’a pas déterminé un événement commun qui aurait pu causer cette transmission interhumaine aux quatre coins des pays occidentaux. »